Siemens-Chef Joe Kaeser will am 2. August die lang erwartete neue Strategie des Münchener Industriekonzerns für die Jahre nach 2020 vorstellen. Das Unternehmen lud dazu am Freitag zu einer Presse- und Analystenkonferenz mit Kaeser und Finanzvorstand Ralf Thomas ein. Sie würden ein "Update zur strategischen Ausrichtung des Konzerns" geben.

Den vollständigen Artikel lesen ...