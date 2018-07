AerSale gab heute bekannt, dass Brasiliens Nationale Behörde für zivile Luftfahrt (National Civil Aviation Agency of Brazil, ANAC) die ergänzende Musterzulassung (Supplemental Type Certificate, STC) zur Einhaltung der Vorschrift zur Senkung der Entflammbarkeit von Treibstofftanks (Fuel Tank Flammability Reduction, FTFR) der amerikanischen Bundesluftfahrtbehörde (Federal Aviation Administrations, FAA) für die Installation des AerSafe Systems des Unternehmens in Flugzeugen der Airbus 321 Serie (ST04010NY) genehmigt hat. Dies ist nach der Zulassung in Flugzeugen der Boeing 737 CL Serie im Jahr 2017 die zweite ANAC STC für AerSafe. In den nächsten Monaten wird AerSafe erweitert, um zusätzliche Flugzeugtypen abzudecken sowie die insbesondere für Passagierflugzeuge, die in Brasilien verkehren oder Brasilien anfliegen, geltende Frist der ANAC-Bestimmung, Regulamento Brasileiro da Avaiação Civil (RBAC) Nr. 121.1117, im September 2019 einzuhalten. Die STC von AerSafe für die Boeing 737 CL und NG Serien (ST02980NY) und Boeing 767 Serie (ST03599NY) wurden bereits von der FAA genehmigt.

"Wir freuen uns, dass unsere lateinamerikanischen Kunden, die Flugzeuge der A320-Familie betreiben, nun sofort von den zahlreichen Vorteilen AerSafes profitieren können", so Iso Nezaj, Chief Technical Officer bei AerSale. "Stickstoffinertisierungssysteme können mit den beachtlichen Kosteneinsparungen und wartungsfreundlichen Vorteilen von AerSafe einfach nicht mithalten. AerSafe ist in weniger als sechs Wochen lieferbar, kann in knapp einer Woche installiert werden, hat keine mechanischen Bauteile, die versagen können, und ist nach Installation wartungsfrei."

Getestet und auf exakte Toleranzen entwickelt, um den Hohlraum der mittleren Kraftstofftanks der A320-Familie zu füllen, begrenzt AerSafe die Menge des verfügbaren Sauerstoffs, der Kraftstoffdampf entzünden könnte, und verhindert, dass Funken eine Explosion verursachen. AerSafe wird komplett als vorgefertigter Bausatz geliefert, der in jeder Flugzeughalle rund um die Welt installiert werden kann. Nach der ersten Installation erfordert das System keine weitere Wartung oder teure Ersatzteile. Derzeit ist eine begrenzte Anzahl von AerSafe-Bausätzen zur sofortigen Installation erhältlich. Für größere Bestellungen beträgt die Vorlaufzeit für AerSafe-Bestellungen derzeit 60 Tage im Vergleich zu einem Jahr Vorlaufzeit für das Stickstoffinertisierungssystem.

Die FAA erließ die FTFR-Richtlinie nach dem Absturz des TWA-Flugs 800 vor der Küste von New York. Die bundesbehördlichen Untersuchungen ergaben, dass der Absturz das Resultat einer Explosion war, die von Funken verursacht wurde, die Dämpfe im mittleren Kraftstofftank der Boeing 747 entzündeten. Die FTFR-Richtlinie verlangt, dass die Kraftstofftankentzündungsquellen und die Entflammbarkeitsrisiken in den am meisten gefährdeten Flugzeugen reduziert werden. Die FAA bietet zwei Optionen: eine Maßnahme zur Reduzierung der Entflammbarkeit wie etwa Stickstoffinertisierung oder ein Entzündungsdämmungsmittel, wie etwa AerSafe. Diese Systeme müssen in allen Passagierflugzeugen installiert werden, deren Kraftstofftanks hohe Entflammbarkeit aufweisen und innerhalb der USA verkehren oder die USA anfliegen. Brasilien hat vorgeschrieben, dass für alle Passagierflugzeuge, die im Land verkehren oder das Land anfliegen, bis September 2016 die Installation zu 50 Prozent und bis September 2019 zu 100 Prozent abgeschlossen sein muss.

Über AerSale

Als führender globaler Anbieter in der Luftfahrtindustrie spezialisiert sich AerSale auf den Vertrieb, das Leasing und den Austausch von gebrauchten Flugzeugen, Triebwerken und Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine breite Palette an Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsdiensten (MRO Services) sowie Entwicklungsdienstleistungen für Verkehrsflugzeuge und Komponenten an. AerSale bietet außerdem Asset-Management-Dienstleistungen für Besitzer stillgelegter Flugzeuge und Triebwerke. Mit einem Hauptsitz in Coral Gables, Florida, USA, unterhält AerSale Geschäftsstellen in den USA, Europa und Asien.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aersale.com. Sie erreichen AerSale Media Relations telefonisch unter (305) 764-3200 oder per E-Mail unter media.relations@aersale.com.

