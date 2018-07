Vorerst keine Entspannung bei Handelskonflikten in Sicht Trump hofft dennoch auf faires Abkommen Nasdaq mit neuem Allzeithoch, DE30 auf Erholungskurs

Trotz guter Gespräche zwischen China und den USA gibt es vorerst kein Zeichen einer Entspannung. Vize-Handelsminister Wang Shouwen sagte am Donnerstag in Genf: "Die Vereinigten Staaten haben den Krieg begonnen". Bis die neu angekündigten Strafzölle in Höhe von 200 Mrd. US-Dollar in Kraft treten, werden womöglich noch zwei Monate vergehen. Genug Spielraum, um an einer konstruktiven Lösung zu arbeiten und Schlimmeres zu verhindern gibt es also noch. Bislang ist keine der beiden Seiten bereit nachzugeben. Da die Einsätze massiv zugenommen haben und die Zeit drängt, wird die Bedrohung für den Welthandel immer realer. Trump sprach am Donnerstag in Brüssel von einem "üblen Gefecht", hoffe aber auf ein faires Abkommen. Vom 19. bis 22 Juli. findet in Buenos Aires das Finanzministertreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer statt. Im ...

