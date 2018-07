BERLIN (Dow Jones)--Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen (SPD), hat die Konzentration der öffentlichen Debatte auf das Nato-Ziel von 2 Prozent Verteidigungsausgaben kritisiert. "Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass wir Milliarden bewegen für die Bundeswehr und überall der Eindruck entsteht, wir tun quasi nichts", sagte Annen im ARD-Morgenmagazin. Dies hänge damit zusammen, "dass wir eine sehr abstrakte Zielzahl haben von 2 Prozent", sagte Annen mit Blick auf das Ziel der Nato-Staaten, auf dem US-Präsident Donald Trump besteht.

"Zwei Prozent, das hilft uns eigentlich nicht weiter", erklärte Annen. "Wir müssen über das reden, was wir brauchen." Die Hubschrauber müssten fliegen, die U-Boote müssten einsatzfähig sein, und Deutschland müsse ein verlässlicher Partner sein. "Das kostet Geld - aber eine abstrakte Zahl, die hilft uns nicht", konstatierte der Außenamts-Staatsminister. Europa müsse insgesamt unabhängiger werden. Mit Blick auf Trump hielt Annen fest: "Wenn wir mehr machen, dann machen wir das nicht, weil es Herr Trump fordert, sondern wir machen es, weil sich Herr Trump so verhält, wie er sich verhält."

Der Streit um die Verteidigungsausgaben hatte den am Donnerstag zu Ende gegangenen Nato-Gipfel in Brüssel beherrscht, bei dem Trump harsche Kritik besonders an Deutschland übte. Die Nato-Staaten hatten 2014 beschlossen, sich bis 2024 mit ihren Militärausgaben in Richtung von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu orientieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat als Ziel eine Steigerung auf 1,5 Prozent bis dahin ausgegeben.

Die aktuellen deutschen Planungen liegen jedoch weit darunter. Die Nato-Quote soll nach Angaben aus dem Finanzministerium bis 2022 auf 1,23 Prozent von derzeit 1,24 Prozent sinken. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte am Donnerstag auf einen bereits jetzt hohen Beitrag Deutschlands verwiesen und davor gewarnt, andere wichtige Ausgabenziele zu vernachlässigen. "Meine Überzeugung ist, dass man immer auf's Geld aufpassen muss", hatte Scholz bei seinem Eintreffen zu einer Sitzung der Euro-Finanzminister in Brüssel betont. Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hatte sich hingegen in einem Interview für eine schnellere Erhöhung des Wehretats stark gemacht.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2018 03:13 ET (07:13 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.