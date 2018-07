Was es alles gibt: Johnson & Johnson muss 4,7 Milliarden Dollar Entschädigung an 22 Frauen zahlen wegen asbestverseuchtem Babypuder, der Krebs verursacht haben soll. Dazu diese CNBC-Meldung: Jury orders J&J to pay nearly $4.7 billion in Missouri asbestos cancer case A Missouri jury on Thursday ordered Johnson & Johnson to pay $4.14 billion in punitive damages - the second in a two-phase verdict. Thursday's ...

