Die Verkaufspreise im Großhandel lagen im Juni 2018 um 3,4 % höher als im Juni 2017. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hatte die Veränderung gegenüber dem Vorjahr im Mai 2018 bei + 2,9 % und im April 2018 bei + 1,4 % gelegen. Im Vormonatsvergleich verteuerten sich die Preise für die auf Großhandelsebene verkauften Waren im Juni 2018 um 0,5 %.



Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung hatte im Juni 2018 die Preissteigerung im Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen mit einem Plus von 14,5 % im Vorjahresvergleich. Gegenüber Mai 2018 stiegen diese Preise um 2,1 %.



Im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls deutlich gestiegen sind die Preise im Großhandel mit Altmaterial und Reststoffen (+ 8,7 %), Erzen, Metallen und Metallhalbzeug (+ 8,2 %) und mit chemischen Erzeugnissen (+ 7,2 %). Überdurchschnittliche Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahr gab es auch im Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln sowie mit Obst, Gemüse und Kartoffeln (jeweils + 5,4 %).



Dagegen waren die Preise für lebende Tiere (- 15,7 %) sowie für Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze (- 8,6 %) auf Großhandelsebene niedriger als im Juni 2017. Auch im Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten waren die Preise niedriger als ein Jahr zuvor (- 2,4 %).



