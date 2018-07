Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) - Am 12. Juli veranstaltete die führende KI Rechenplattform DeepBrain Chain (www.deepbrainchain.org? ein gemeinsames Treffen mit Robert Bosch Venture Capital in Stuttgart. Vertreter von berühmten europäischen Autoherstellern, des Hochleistungsrechenzentrums an der Stuttgarter Universität, deutscher Universitäten und Forschungsinstitute nahmen an diesem Treffen teil.



Verringerung der KI Rechenleistungskosten um 70%



Dr. Dongyan Wang, Chief A.I Officer und Dr. Hongquan Jiang, Chief A.I Consultant bei DeepBrain Chain und Jane Wang, CMO von One.Game, ein DeepBrain Chain Ökosystem Partner nahmen auch an dem Treffen teil. Dr. Wang stellte das DeepBrain Chain Projekt mit seinen neuesten Entwicklungen vor und präsentiere das kürzlich erfolgreiche Training künstlicher Intelligenz auf dem Testnet.



Während dem Treffen, konnten Experten aus verschiedenen Industriezweigen erfahren, wie die Kombination aus künstlicher Intelligenz und Blockchain Technologie im Transportwesen angewendet werden kann, um die nächste Generation des Pendelns voranzutreiben. Das Treffen wurde Live auf Youtube gestreamt.



Seit 2012, hat die Nachfrage nach KI-Rechenleistung um das 300.000 fache zugenommen. Die Kosten für die Rechenleistung verursachen jedoch einen Engpass, dass die KI-Entwicklung hemmt. DeepBrain Chains Tokenstruktur kombiniert mit KI und Blockchain Technologie wird revolutionäre Innovationen für traditionelle Industrien mit sich bringen. Das Consensus Mining sammelt günstige Rechenleistung auf der ganzen Welt ein, um es den KI-Nutzern zur Verfügung zu stellen. "KI Rechenpower als Mining", ist der Schlüssel zu DeepBrain Chains Lösungen. KI Nutzer können günstige Rechenpower mit DBC einkaufen, mithilfe des DeepBrain Chain Token, um ihre Modelle auf der DeepBrain Chain Plattform anzulernen. Auf diesem Weg können bis zu 70% Rechenleistungskosten eingespart werden.



Autonomes Fahren ist das nächste große Ding



Anfang Juni hat DeepBrain Chain drei real-life KI Trainingsaufgaben erfolgreich auf dem Testnet durchgeführt, darunter Bilderkennung, Verarbeitung natürlicher Sprache, Datenkategorisierung und -vorhersage



Am 23. Juni hat Dr. Hongquan Jiang, Partner der Robert Bosch Venture Capital GmbH (RBVC) verkündet, dass er DeepBrain Chain als Chief A.I Consultant zur Seite stehen wird. Im vergangenen Jahrzehnt hat Dr. Jiang in IoT, AI, Reinforced Reality, Car und Blockchain investiert und führte RBVC zum Investment in IOTA.



Dr. Jiang sagte, "In einem Zeitalter in dem KI so rasant wächst, kann DeepBrain Chains dezentralisierter Cloud Service basierend auf Blockchain Technologie die gesamte KI Branche verändern und zu einer beispiellosen Effizienz führen. In den Bereichen von Auto und IoT wird es sehr viele solcher Anwendungsfälle geben. Ich bin geehrt diese Möglichkeit zu erhalten, um am Erfolg an solch einem revolutionären Geschäftsmodell beteiligt zu sein."



Dr. Wang glaubt, dass autonomes Fahren eine enorme Unterstützung von Rechenleistung benötigt. Mit Deepbrain Chains stetiger Versorgung durch günstige und zuverlässige Rechenleistung, werden Automobilunternehmen viel weniger in Forschung und Entwicklung investieren müssen. DeepBrain Chain besitzt ein breites Spektrum an Anwendungen für unbemanntes Fahren.



DeepBrain Chain hat sich sehr schnell entwickelt und mit dem Start des Mainnet im laufenden Jahr, wird es komplette Dapp Lösungen für die Unterstützung von KI Unternehmen, KI Rechenpower, KI Datenschutz bis hin zu KI Modellen und dem Handel von Algorithmen geben.



