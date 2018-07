Profile Cia, Ltda. und FIDESBURó Cia, Ltda. werden Andersen Tax Legal

Andersen Global festigt seine wachsende Präsenz in Lateinamerika mit der Bekanntgabe, dass der Name "Andersen" in Ecuador einziehen wird. In diesem Zusammenhang wurde heute weltweit enthüllt, dass die mit Andersen Global zusammenarbeitenden Firmen Profile Cia, Ltda. und FIDESBURó Cia, Ltda. den Namen Andersen Tax Legal annehmen und zu einem Mitgliedsunternehmen der internationalen Organisation werden.

Profile Cia, Ltda., mit Sitz in Quito, und FIDESBURó Cia, Ltda. mit Sitz in Guayaquil, begannen im letzten Herbst mit Andersen Global zusammenzuarbeiten und legten damit den Grundstein für Andersens Präsenz im Land, was den Weg für bedeutendes Wachstum in der Region frei machte.

Beide Firmen sind in ihren Märkten als führend in der Branche anerkannt. Profile Cia, Ltda., unter der Leitung von Mauricio Durango und David Uribe, hat eine 20jährige Geschichte in der Spezialisierung auf nationale und internationale Besteuerung, Transferpreisgestaltung und Corporate Rechtsdienstleistungen. Unter der Führung von den Partnern Pablo Guevara, Mario Orellana und Alfredo Bustos, hat FIDESBURó in den letzten zehn Jahren Steuer- und Rechtsberatungsdienste für nationale und multinationale Großunternehmen in verschiedensten Bereichen geboten, einschließlich Bauwesen, Herstellung, Immobilien, Versand, Transport und Logistik sowie Groß- und Einzelhandel.

"Als Teil des Andersen Global Verbands haben wir unglaubliche Synergie bis in die tiefsten Kernwerte unserer Firma gefunden", erklärte Profile Cia. Ltda. Partner Mauricio Durango. "Es passt alles gut für uns zusammen: unser Einsatz das Beste im Kundenservice zu leisten, nur die besten Talente einzustellen und unser Fokus auf Kundenbeziehungen."

"Vor allem sind wir in der Lage, unseren Kunden als Teil der Andersen Global Familie nahtlosen Service sowie den Vorteil des Fachwissens der besten Branchenexperten rund um die Welt bieten zu können", erklärte FIDESBURó Cia, Ltda. Partner Pablo Guevara.

Die Firma wird unter dem Namen Andersen Tax Legal weiterhin Privatpersonen und Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten in Ecuador und im Ausland in Steuer- und Unternehmensfragen beraten. Dazu gehören Dienstleistungen in Bezug auf Fusionen und Übernahmen, Due-Diligence-Prüfungen, steuerliche Beratung auf Verkäuferseite, Verrechnungspreise, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, internationale Steuern, Strategien für grenzüberschreitende Steuerfragen, Gerichtsverfahren in Steuerangelegenheiten sowie Strukturierung von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen.

"Dies sind führende Firmen mit langjähriger und umfassender Steuer- und Rechtsexpertise in Ecuador", meinte Global Chairman und Andersen Tax LLC CEO Mark Vorsatz. "Unsere Expansion lässt uns den wachsenden Steuer- und Rechtsberatungsbedarf decken, und mit unseren klassenbesten, ähnlich gesinnten Unternehmen dieselben Werte teilen. Wir wollen das Beste vom Besten geben."

Das Debut des Andersen-Namens in Ecuador folgt der umfangreichen Expansion des Verbandes in Lateinamerika in den letzten vier Jahren, für die wir seit 2013 Mitgliedsfirmen in Brasilien, Mexiko, Guatemala, Argentinien und Peru ergänzt haben.

Das globale Unternehmen hat seine Präsenz auch rund um die Welt erweitert. 2017 hat Andersen Global 33 Büros auf fünf Kontinenten ergänzt, was einer Steigerung von 40 in der Zahl der weltweit mit der Marke verbundenen Büros entspricht.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 3.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 107 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180713005064/de/

Contacts:

Andersen Tax

Shereen Ameri, +1-650-289-5742