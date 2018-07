STATS, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Sportdaten und -informationen gratulierte heute Kroatien zu seinem bewundernswerten Erfolg auf dem Weg zum WM-Finale. Die Nationalmannschaft von Kroatien ist die erste Mannschaft in der WM mit STATS Edge, der einzigen KI-getriebenen Plattform, die die Spielvorbereitung verbessert, indem sie bessere Einblicke in kürzerer Zeit liefert.

Am Mittwoch, dem 11. Juli gewann Kroatien das dritte Spiel hintereinander, indem es England in der Verlängerung 2 zu 1 schlug. England galt zu Beginn des Spiels als möglicher Favorit, zusammen mit dem führenden Torschützen des Turniers, Harry Kane mit sechs Toren, zwei mehr als jeder andere Spieler. Kroatien gewann das Spiel mit einem Schuss von Mario Mandzukic, dem zweitbesten Torschützen des Landes in der Geschichte der WM. Mit einem Tor in der 109. Minute erzielte Mandzukic den Gleichstand mit dem sechstletzten Halbfinaletor in der Geschichte der WM. Vor diesem Spiel erreichte Kroatien das Halbfinale mithilfe von Elfmeter-Schüssen gegen Russland (4-3) und Dänemark (3-2), nach einem eindeutigen Sieg in Gruppe D.

Kroatien ist die erste Nationalmannschaft mit STATS Edge, einem Manager und Analyse-Tool, das komplexe Muster in einem Spiel analysiert. Unter Verwendung der neuesten KI-Funktion und maschinellem Lernen kann STATS Edge die Leistung eines Teams objektiv analysieren, Spielstile vergleichen, bahnbrechende, vorgegebene Spielanalysen durchführen und vieles mehr. Gleichzeitig verknüpft es die Analyse auf Knopfdruck mit Video.

"Es war spannend, Kroatien auf seinem historischen Weg zum WM-Finale zuzuschauen und wir gratulieren dem Team zu seinem großartigen Erfolg", erklärte Carl Mergele, Chief Executive Officer bei STATS. "Kroatien ist die erste WM-Mannschaft, mit der wir STATS Edge geteilt haben und es war eine Freude zu sehen, wie weit sie vorangekommen sind."

Kroatien wird am Sonntag, den 15. Juli um 18 Uhr (lokale Zeit) (10 Uhr CST) gegen Frankreich antreten. Weitere Informationen über STATS Edge und andere Leistungslösungen finden Sie unter: https://www.stats.com/edge/.

STATS ist Weltmarktführer im Bereich Sportinformationen und bewegt sich im Schnittpunkt von Sport und Technologie. Die weltweit innovativsten Marken, Technologiefirmen, Ligen sowie Dutzende von Teams bei Weltmeisterschaften vertrauen auf STATS, um ihren Weg zum Sieg zu finden. STATS kombiniert die schnellste und genaueste Datenplattform mit Videoanalyse, Sport Content und Forschung, Spieler-Tracking mit neuester künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen, um unvergleichbare Medien- und Teamleistungslösungen zu bieten. Als Pionier der Live-Sportsdaten treibt STATS die Innovation in der Branche mit STATS Edge, der ersten Team-Leistungslösung getrieben von KI und maschinellem Lernen voran. Weitere Informationen finden Sie unter www.stats.com und folgen Sie STATS auf Twitter @STATS_Insights.

