BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire haben gefordert, dass es noch in diesem Jahr eine Einigung auf die entscheidenden Reformvorhaben für die Eurozone geben muss. "Wir haben wenig Zeit", sagte Scholz bei einem gemeinsamen Statement mit Le Maire auf Englisch vor dem Treffen der Finanzminister der Europäischen Union (EU) in Brüssel. "Es ist nötig, den größten Teil der Fortschritte in diesem Jahr zu erreichen". Scholz betonte, er sei "ganz zuversichtlich, dass wir den nötigen Erfolg erreichen".

Le Maire sah ein Zeitfenster "bis Weihnachten". Die Länder seien "wirklich auf dem richtigen Weg für die Verbesserung der Eurozone". Mit der Meseberger Vereinbarung zu Reformvorschlägen zwischen Deutschland und Frankreich gebe es dazu eine "solide Basis", sagte er ungeachtet von Kritik aus anderen Euro-Ländern. "Die Meseberg-Vereinbarung ist keine Nimm-es-oder-lass es-Vereinbarung, sie muss verbessert werden." Als vordringliche Diskussionspunkte nannte er die Letztsicherung für Banken, einen Fahrplan für die europäische Einlagensicherung und einen Eurozonen-Haushalt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2018 03:48 ET (07:48 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.