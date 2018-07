TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zum Wochenausklang haben sich die Börsen in Ostasien überwiegend mit positiven Vorzeichen gezeigt. Beobachter sprachen von Erleichterung darüber, dass China auf die jüngsten Strafzollpläne der USA noch keine Gegenmaßnahmen genannt hat und zumindest vorerst keine weitere Eskalation im Handelsstreit zu erwarten scheint.

Das könnte sich aber bald ändern, denn der chinesische Handelsbilanzüberschuss hat sich im Juni ungeachtet des Handelskonflikts mit den USA kräftig ausgeweitet. Im Handel mit den USA liegt der chinesische Überschuss sogar auf Rekordniveau. Das dürfte den Zorn von US-Präsident Donald Trump befeuern, der erst vor einigen Tagen China mit Strafzöllen auf Waren im Wert von weiteren 200 Milliarden Dollar gedroht hat. Die Börse in Schanghai reagierte auf die Daten mit einem leichten Minus. Der Composite-Index verlor dort 0,2 Prozent, hatte aber an den beiden vorigen Tagen deutlich zugelegt.

In Hongkong geht es mit dem Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,2 Prozent nach oben, allerdings hatte der Index zuvor schon deutlicher im Plus gelegen. Gesucht waren dort Technologie- und Finanzwerte. Indexschwergewicht Tencent stieg um 0,4 Prozent. Sunny Optical gewannen 0,5 Prozent. Die Aktien des Versicherers Ping An legten um 0,1 Prozent zu.

Schwächerer Yen treibt japanische Aktien

Eine richtige Rally verzeichnete derweil der japanische Aktienmarkt, wo der Nikkei-225-Index um 1,8 Prozent auf 22.597 Punkte stieg. Wie am Donnerstag war es der schwächere Yen, der vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen stützte. Die japanische Währung notierte während des Handels in Tokio mit etwa 112,60 Yen je Dollar auf dem niedrigsten Niveau seit einem halben Jahr. Nach Börsenschluss zog der Dollar noch etwas an auf 112,80 Yen. Gesucht waren aber auch defensive Werte wie die Aktien des Getränkeherstellers Yakult Honsha, die um 4,6 Prozent vorrückten. Gute Geschäftszahlen verhalfen Fast Retailing, der Mutter der Bekleidungskette Uniqlo, zu einem Plus von fast 7 Prozent.

In Seoul gewann der Kospi 1,1 Prozent. Getragen wurde der Index unter anderem von Schwergewicht Samsung, dessen Kurs sich nach dem Rücksetzer vom Donnerstag nun um 2,2 Prozent erholte. SK Hynix gewannen 3,7 Prozent. Die australische Börse beendete den Handel kaum verändert. Kursgewinnen von durchschnittlich 1,45 Prozent im Pharma- und Medizintechniksektor standen Verluste von 0,3 Prozent im Bankensektor gegenüber. Überdies verzeichnete der Kurs des Bergbaukonzerns BHP Billiton den dritten Verlust in Folge; die Aktie verlor am Freitag 0,7 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.268,40 +0,00% +3,35% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.597,35 +1,85% -0,74% 08:00 Kospi (Seoul) 2.310,90 +1,13% -6,35% 08:00 Schanghai-Comp. 2.831,55 -0,22% -14,40% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.673,27 +0,20% -15,93% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.550,49 +0,24% -5,40% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.864,54 +1,17% +2,08% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.260,78 +0,24% -4,52% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.718,78 +0,89% -6,01% 11:00 BSE (Mumbai) 36.588,63 +0,11% +8,21% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1632 -0,3% 1,1669 1,1684 -3,2% EUR/JPY 131,16 -0,1% 131,31 131,27 -3,0% EUR/GBP 0,8861 +0,3% 0,8837 0,8839 -0,3% GBP/USD 1,3127 -0,6% 1,3205 1,3219 -2,9% USD/JPY 112,76 +0,2% 112,53 112,35 +0,1% USD/KRW 1127,80 +0,3% 1124,08 1125,74 +5,7% USD/CNY 6,6754 +0,1% 6,6678 6,6689 +2,6% USD/CNH 6,6970 +0,1% 6,6898 6,6853 +2,8% USD/HKD 7,8487 -0,0% 7,8488 7,8485 +0,5% AUD/USD 0,7390 -0,2% 0,7406 0,7390 -5,5% NZD/USD 0,6745 -0,5% 0,6775 0,6771 -5,0% Bitcoin BTC/USD 6.263,77 +1,2% 6.187,57 6.205,47 -54,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,15 70,33 -0,3% -0,18 +18,1% Brent/ICE 73,61 74,45 -1,1% -0,84 +14,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.241,98 1.247,37 -0,4% -5,39 -4,7% Silber (Spot) 15,85 15,95 -0,6% -0,10 -6,4% Platin (Spot) 834,39 841,75 -0,9% -7,36 -10,2% Kupfer-Future 2,76 2,77 -0,5% -0,01 -17,2% ===

