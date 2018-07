Der Allgäuer Photovoltaik-Heimspeicheranbieter hat in dem Monat weltweit rund 1500 Sonnenbatterien ausgeliefert. Mit rund 75 Prozent gingen die meisten Systeme nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz.Im Juni hat die Sonnen-Gruppe ihren Umsatz auf knapp zehn Millionen Euro steigern können. Dies sei eine Steigerung um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, teilte der Allgäuer Anbieter von Photovoltaik-Heimspeichern am Freitag mit. Weltweit seien 1500 Sonnenbatterien ausgeliefert worden - dies sei ein neuer Absatzrekord. Etwa 75 Prozent der Photovoltaik-Heimspeicher verblieben dabei in ...

