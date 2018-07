Aktien der Deutschen Bank konnten sich am Freitag nicht dem freundlichen Marktumfeld anschließen. Zuletzt fielen sie um 0,6 Prozent und waren so der zweitgrößte Verlierer im Dax, der sich zeitgleich mit einem halben Prozent im Plus bewegte. Börsianer verwiesen auf eine Analystenstimme der US-Bank Citigroup, die ihre Kunden wegen der weiterhin...

Den vollständigen Artikel lesen ...