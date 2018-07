Michigan Konsumklima dürfte leicht zurückgehen Fed veröffentlicht nachmittags geldpolitischen Bericht Große US-Banken werden heute ihre Gewinne verkünden

Der Wirtschaftskalender am Freitag ist ziemlich leer. Wir werden am Nachmittag nur eine wichtige Veröffentlichung aus den USA erhalten, das Konsumklima der University of Michigan. Bedenken Sie, dass heute die Berichtssaison an der Wall Street beginnt. Händler sollten daher immer überprüfen, welche Unternehmen ihre Gewinne melden, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Abgesehen davon wird die Fed um 17:00 Uhr ihren geldpolitischen Bericht veröffentlichen. 16:00 Uhr | USA, Konsumklima der University of Michigan (Juli): Die von der UoM und dem CB gemessene Konsumentenstimmung und das Verbrauchervertrauen bleiben seit der ...

