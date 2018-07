FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Thyssenkrupp AG rückt Finanzchef Guido Kerkhoff vorübergehend an die Spitze des Unternehmens vor. Dies hat der Aufsichtsrat am Freitag beschlossen. Kerkhoff werde das Unternehmen führen, bis der Aufsichtsrat "den strukturierten Prozess zur Findung eines Nachfolgers für Dr. Heinrich Hiesinger abgeschlossen hat", hieß es in einer Pressemitteilung.

"Die Aufsichtsratsmitglieder sind sich einig, dass Thyssenkrupp vor allem Stabilität und Kontinuität braucht, um den eingeschlagenen Weg der Transformation erfolgreich fortsetzen zu können. Dafür hat Guido Kerkhoff das volle Vertrauen des Aufsichtsrats", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Ulrich Lehner zu der Ernennung.

Der bisherige CEO Heinrich Hiesinger hatte vor wenigen Tagen völlig überraschend seinen Rücktritt angeboten, nur wenige Tage, nachdem er mit der indischen Tata-Gruppe die Verträge für die Stahlfusion unterzeichnet hatte. Nach Medieninformationen hatten im Aufsichtsrat zwei Vertreter der Kapitalseite gegen das Vorhaben gestimmt und einer sich enthalten.

July 13, 2018

