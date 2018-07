Nach dem Kurseinbruch im Wochenverlauf sorgen am Freitag positive Konjunkturdaten aus China für stabile Rohölkurse.

Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Morgen 74,27 US-Dollar und damit 18 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im ...

