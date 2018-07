Die Versicherungsunternehmen in Österreich haben ihre Ausstattung mit Eigenmitteln weiter verbessert, um die Risiken, die sich aus ihrer Tätigkeit ergeben, tragen zu können. Das geht aus der aktuellen Überprüfung der Jahresberichte über Solvabilität und Finanzlage (Solvency and Financial Condition Report, SFCR) der Versicherungen hervor, die von der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) analysiert wurden. Die Eigenmittel der 37 in Österreich konzessionierten Versicherungen betrugen mit Stichtag 31.12.2017 im Mittelwert (Median) 251,5 % der aufsichtlichen Solvenzkapitalanforderung (Solvency Capital Requirement, SCR). Im Jahresvergleich bedeutet das eine Verbesserung um 14 Prozentpunkte (2016: 237 %). Der österreichische...

