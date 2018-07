Peking / Wahsington - Ungeachtet der Handelsspannungen hat der Warenaustausch zwischen den USA und China im ersten Halbjahr stark zugelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchs das Volumen des Handels unter den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt um 13,1 Prozent auf einen Wert von 301 Milliarden US-Dollar. Wie der chinesische Zoll am Freitag in Peking berichtete, stiegen die Ausfuhren aus China in die Vereinigten Staaten in Dollar berechnet um 13,6 Prozent. Die Einfuhren aus den USA nahmen aus chinesischer Sicht währenddessen um 11,8 Prozent zu.

Insgesamt legten Chinas Einfuhren im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 19,9 Prozent zu. Dagegen ging es mit den Ausfuhren nur um 12,8 Prozent aufwärts, wie aus den Daten der Zollbehörde weiter hervorgeht.

Der chinesische Aussenhandel legte laut Zollbehörde seit dem Jahresanfang im Vorjahresvergleich um 16 Prozent zu. Im Juni lag das Plus allerdings nur bei 12,5 Prozent, es war im Vergleich zum Vormonat ein Rückgang um 2,1 Prozent. Nach Einschätzung von Experten könnte der Dämpfer im Juni das chinesische Wirtschaftswachstum insgesamt belasten. Analyst Hao Zhou von der Commerzbank ...

