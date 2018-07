Die dynamischen Kontrollwaagen HKW von Höfelmeyer erlauben eine präzise und vollautomatische Gewichtsermittlung bei verpackten und unverpackten Produkten. Sie finden ihren Einsatz als I-Punkte in der Produktion als auch im Rahmen der klassischen End-of-Line-Kontrolle. Produkte von 10 g bis zu 150 kg stellen keine Herausforderung dar. Je nach Anforderungen können Durchsätze über 300 Stück/min erreicht werden. Durch das Erstellen von gesetzlich vorgeschriebenen als auch zeitbezogenen Statistiken ist es möglich, die Produktionsprozesse lückenlos zu dokumentieren, zu überwachen und zu steuern. So können bei Erkennen von Über- und Unterfüllungen im laufenden Prozess Verstellanweisungen an vorgeschaltete Anlagen gesendet werden (Tendenzregelung). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...