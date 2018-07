Viele Branchen fordern schnelle und industrietaugliche Steuerungen, beispielsweise in der Industrieautomatisierung, dem Transport- und Verpackungswesen oder dem Maschinenbau. Der Single-Board-Computer EPPC-T10 von esd electronics ist dabei eine solide Basis für schnelle Steuerungs- und Regelungsaufgaben und lässt sich auf der DIN-EN-Tragschiene montieren. Als High-End PowerPC mit QorlQ CPU und drei GB-Ethernet-Schnittstellen eignet er sich für EtherCAT-Applikationen mit bis zu drei unabhängigen Netzwerken. Damit kann er als Maschinensteuerung oder generell als flexible Steuereinheit in Maschinen mit industriellem Feldbus zum Einsatz kommen. In Kombination mit der EtherCAT-Master-Funktionalität erreicht er eine Zykluszeit bis 100 µs.

Bei den Fertigkomponenten eines Distributors muss der Anwender für Funktionalitäten bezahlen, die er häufig gar nicht benötigt. Mit einem Standard-Produkt wie dem EPPC-T10 minimieren sich Risiko und Kosten, da er sich aktueller, gleichzeitig aber auch bewährter Technologien bedient. Außerdem bleibt die Option einer auf den Kunden zugeschnittenen Modifikation erhalten.

Leistungsstarker Embedded-PC

Der Single-Board-Computer EPPC-T10 basiert auf einem Embedded-64-Bit PowerPC. Dabei handelt es sich um den Single-Core Kommunikationsprozessor PowerPC QorIQ T1014 der Firma NXP mit 1,2 GHz. Dessen 64-bit Kern auf Basis der Power-Architektur-Technologie lässt sich bis auf vier ...

