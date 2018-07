Bern - Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) konkretisiert das angekündigte Kleinbankenregime und startet dazu eine Pilotphase. Teilnehmende Institute sind deutlich überdurchschnittlich kapitalisiert und mit hoher Liquidität ausgestattet. Dafür erhalten sie ein Regulierungsregime mit einer stark reduzierten Komplexität. Die Finma stärkt ausserdem die Risikoorientierung der aufsichtsrechtlichen Prüfung mittels Prüfgesellschaften. Dazu hat sie das entsprechende Rundschreiben revidiert, wie die Finma am Freitag mitteilte.

Die Finma verstärkt die Risikoorientierung und die Proportionalität ihrer Aufsicht. Dafür konkretisiert sie das angekündigte Kleinbankenregime und startet dazu eine Pilotphase. Daneben gestaltet die Finma die aufsichtsrechtliche Prüfung mittels Prüfgesellschaften risikoorientierter: Prüfgesellschaften als verlängerter Arm der Finma sollen künftig noch gezielter eingesetzt werden. Finma-Direktor Mark Branson unterstreicht: "Mit dem Kleinbankenregime und einem gestrafften Prüfwesen fokussiert die Finma konsequent auf die wesentlichsten Risiken. Für kleinere, sehr solide und unproblematische Institute sollen Regulierung und Aufsicht weniger komplex und weniger intensiv sein."

Grosses Interesse an der Pilotphase

Im Juli 2018 beginnt die Finma mit der Durchführung der Pilotphase zum angekündigten Kleinbankenregime. Dieses steht kleinen Banken und Effektenhändlern offen, die deutlich überdurchschnittlich mit Kapital und Liquidität ausgestattet sind und keine sonstigen besonders erhöhten Risiken aufweisen. Der Umfang der prudenziellen Anforderungen an solche Institute kann so erheblich reduziert werden, ohne dass das Schutzniveau insgesamt gesenkt wird. Entsprechend gross ist ...

