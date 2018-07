Wien (www.anleihencheck.de) - Aus dem gestern veröffentlichten Protokoll zur EZB-Zinssitzung vom 14. Juni konnten wir keine weiteren Erkenntnisse zum Timing einer ersten Zinsanhebung ableiten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Einzelne Ratsmitglieder hätten zuletzt die offizielle Wortwahl unterschiedlich interpretiert, womit sich für den frühesten Zeitpunkt einer ersten Zinsanhebung eine Range zwischen Juli 2019 bis Oktober 2019 ergebe. In ihrem Zwischenbericht zur Wirtschaftsentwicklung habe die EU-Kommission die Prognosen für die Eurozone für das Jahr 2018 leicht angepasst (BIP-Wachstum 2,1% statt 2,3%, Inflation 1,7% statt 1,5%). Begründet werde dies mit der Entwicklung in der ersten Jahreshälfte (Wirtschaftsaktivität etwas unter den Erwartungen, höherer Ölpreis). Der Handelskonflikt mit den USA habe noch kaum eine reale Auswirkung, stelle aber für die Zukunft ein Abwärtsrisiko dar. Am Ratingkalender seien heute Deutschland (Moody's Aaa(s)) und Spanien (Fitch A- (s)) vermerkt. ...

