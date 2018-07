München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste am 16. Juli 2018 sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 10-minütigen "Brennpunkt" vom NDR aus:



16. Juli 2018, 20:15 Uhr: Freunde oder Feinde? - Trump und Putin in Helsinki Moderation: Andreas Cichowicz



Zum ersten Mal treffen sich US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin zu einem bilateralen Gipfel. Der "Brennpunkt" im Ersten analysiert das mit großer Spannung erwartete Treffen und bewertet die Gipfelergebnisse. Die Liste möglicher Themen ist lang: atomare Abrüstung, Lockerung der westlichen Wirtschaftssanktionen gegen Russland, der Bürgerkrieg in Syrien. Wegen seiner großen Nähe zu Russland muss Donald Trump im eigenen Land eine Untersuchung durch den ehemaligen FBI-Direktor über sich ergehen lassen. Wladimir Putin erhofft sich vom Treffen in Helsinki konkrete Verbesserungen für Russland und dessen Wirtschaft. Über das Gipfeltreffen von Donald Trump und Wladimir Putin berichtet der "Brennpunkt" im Ersten am Montag, 16. Juli, ab 20:15 Uhr live aus Helsinki.



Redaktion: Thomas Berbner (NDR)



