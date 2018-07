Bereits seit zwei Jahren befindet sich die Microsoft-Aktie im Aufwind und verfolgt zunehmend steilere Aufwärtstrends. Der aktuelle kann derzeit zwischen 95,70 und 106,80 US-Dollar beschrieben werden. Nachdem sich die Aktie zuletzt ans vorherige Hoch bei 102,69 US-Dollar herangeschoben hatte, setzte sie sich mit einem starken Impuls darüber hinweg und erreichte mit dem Schwung am Donnerstag einen neuen Höchststand. Seit Jahresanfang legte die Aktie um mehr als 20 Prozent zu, in den letzten zwei Jahren verdoppelte sich ihr Wert. Aktuelle Probleme scheinen an ihr abzuperlen.

Keine Sorge

Während sich viele Anleger wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China sorgen und Konzerne mit einem großen Umsatzanteil im Reich der Mitte betroffen sein könnten, ist Software nicht so einfach austauschbar wie ein Rohstoff oder ein Konsumgut, da der Wechsel mit hohen Kosten verbunden ist. Auch auf eine mögliche Verschärfung der Vergabe von Arbeitserlaubnissen weiß Microsoft zu reagieren. In der Tech-Branche sind gute Entwickler schließlich wichtig, aber rar. Hier käme Microsoft der Standort entgegen: Redmond liegt 200 Kilometer vom kanadischen Vancouver entfernt.

Hohe Ziele

Positiv äußerten sich zuletzt gleich mehrere Analysten. ...

