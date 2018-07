FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 215 (200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 770 (590) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2100 (1900) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES SKY PLC PRICE TARGET TO 1600 (1410) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 630 (700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 575 (590) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES B & M PRICE TARGET TO 490 (485) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DIAGEO TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3160 (2667) PENCE - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1285 (1225) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5675 (4960) PENCE - 'SELL' - HSBC RAISES IMI PLC TO 'BUY' (HOLD) - TARGET 1350 (1200) PENCE - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6050 (6000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1730 (1700) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 655 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 1120 (900) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 735 (725) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES FLYBE GROUP PRICE TARGET TO 43 (36) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES ASHMORE GROUP TO 'BUY' ('ADD') - RBC RAISES ABCAM PRICE TARGET TO 1580 (1410) PENCE - 'OUTPERFORM'



