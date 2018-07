Großbritanniens Premierministerin May hat sich festgelegt: Sie will ihr Land in einen Soft-Brexit führen und ein Freihandelsabkommen für Waren mit der EU abschließen. Der gesamte Ex- und Import mit Gütern in und aus der EU liefe daher weiter wie bisher. Klingt einfach? Ist es aber nicht.Denn außer in Sachen Warenverkehr soll alles anders werden: Eigene Regeln für Dienstleistungen, eingeschränkte Zuzugsmöglichkeiten und mehr Grenzkontrollen - zudem will Großbritannien zwar alle bisherigen EU-Regeln übernehmen, bei neuen aber im Parlament darüber abstimmen. Das könnte das Freihandelsabkommen schnell gefährden, denn die EU wird nicht akzeptieren, dass über Großbritannien Güter in den Umlauf kommen, die es selber aus irgendwelchen Gründen nicht haben will - nur weil das britische Parlament die entsprechende Vorschrift nicht übernommen hat.Damit sind Probleme en masse vorprogrammiert ...

