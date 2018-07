BERLIN (Dow Jones)--Der Mittelstand spürt nach einer neuen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) zunehmend die Auswirkungen der internationalen Handelskonflikte. "Die außenwirtschaftliche Verunsicherung kommt im Mittelstand an", sagte Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben zu den neuen Daten im "DIHK-Konjunkturschlaglicht Mittelstand". Die Industrieunternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten erwarteten für die kommenden Monate deutlich geringere Zuwächse im Exportgeschäft als noch zu Jahresbeginn.

"Die harschen Töne und neue protektionistische Maßnahmen lassen die Unternehmen vorsichtiger agieren", stellte Wansleben fest. Als Stütze des Mittelstandes erweise sich hingegen noch immer die Binnenkonjunktur. Die gute Beschäftigungssituation in Deutschland steigere die Kaufkraft der Verbraucher und lasse Einzelhändler und Gastronomen gute Geschäfte erwarten. Der Mittelstand erweise sich als Nachfragekraft auf dem Arbeitsmarkt. Mit Blick auf die Unternehmenspläne rechne der DIHK für dieses Jahr mit 450.000 zusätzlichen Beschäftigten im Mittelstand.

Anders als bei großen Unternehmen nehme der Mittelstand aktuell seine Einstellungspläne auch nur geringfügig zurück. Aktuell planten 91 Prozent mit gleichbleibendem oder steigendem Personalbestand, unter den Großunternehmen seien es 77 Prozent. Allerdings setze den Unternehmen der Fachkräftemangel zunehmend Grenzen in der Ausweitung ihrer Beschäftigung. 61 Prozent der Mittelständler sehen hierin laut der Studie inzwischen ein Geschäftsrisiko und damit so viele wie nie zuvor. Besonders ausgeprägt sind demnach die Engpässe in der Baubranche, in der sich 82 Prozent der Betriebe um Einbußen wegen fehlenden Fachpersonals sorgten.

