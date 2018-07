Europäische Indizes steigen am Freitagmorgen DE30 könnte Widerstand bei 12.600 Punkten testen Fresenius (FRE.DE) fällt nach Problemen bei Akorn-Deal

Nach einer positiven Sitzung in Europa war auch ein ähnlicher Optimismus an der Wall Street zu beobachten. Der Nasdaq (US100) stieg um fast 1,4%, der S&P 500 (US500) sowie der Dow Jones (US30) legten jeweils um 0,9% zu. Während der heutigen asiatischen Sitzung hielten sich die Anleger jedoch etwas zurück, da der australische S&P/ASX 200 (AUS200) den Handelstag flach schloss, während der chinesische Hang Seng (CHNComp) um 0,1% stieg. Der japanische Nikkei (JAP225) war der einzige große Aktienindex aus der Region, der mit einem Plus von 1,85% deutlich zulegen konnte. Die europäischen Aktienmärkte eröffneten am letzten Handelstag der Woche überwiegend im grünen Bereich. Bei den Schweizer Aktien wurde eine gewisse Schwäche festgestellt, da der SMI der einzige Index war, der am Freitag tiefer eröffnete. Alle 19 Sektorindizes aus dem EuroStoxx 600-Index notierten bei der Eröffnung höher, wobei die Finanzdienstleistungswerte die größten Underperformer waren, da sie nur geringfügig über dem gestrigen Schlusskurs lagen. Technologieunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...