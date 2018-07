Zürich - Vortagesgewinne verteidigen - so in etwa lautet das Motto am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss. Der Leitindex SMI ist leicht freundlich gestartet und hat sein Plus auch im Verlauf des Vormittags halten können. Es sei ein typischer Freitagsmarkt, heisst es im Handel. Vor dem anstehenden Wochenende wolle sich niemand zu weit aus dem Fenster lehnen und man sei stattdessen bemüht, die deutlichen Gewinne des Vortages ins Wochenende mitzunehmen.

Als Marktstütze erweise sich vor allem Chinas bisher ausgebliebene aggressive Reaktion auf die jüngsten Androhung von US-Präsident Donald Trump. Positiv vor diesem Hintergrund letztlich auch, dass Chinas Warenaustausch mit den USA im ersten Halbjahr stark gestiegen ist. Wobei es sich hier auch schlicht um Vorzieheffekte wegen des Zollstreits handeln könnte, wodurch sich die guten Zahlen dann relativieren würden, heisst es von Händlerseite. Generell hoffen Investoren, dass die nun beginnende Berichtsaison den Fokus etwas von den geopolitischen Themen weglenken könnte. Alleine mit den grossen US-Banken Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo, die am Mittag anstehen, ist für Spannung gesorgt.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt ...

