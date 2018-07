Während der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG (Dieter Zetsche) in Hongkong auf der Tech-Konferenz RISE u.a. an einer Diskussion zum Thema KI und autonomes Fahren teilnahm, macht das Unternehmen an anderen Orten bereits konkrete Pläne für entsprechende Tests. So teilte Daimler diese Woche mit, dass es eine Testflotte für "automatisiertes Fahren" geben soll. Pilotregion für diese Testflotte soll Kalifornien sein. Dieses Projekt möchte Daimler nicht alleine in Angriff nehmen, sondern zusammen ... (Peter Niedermeyer)

