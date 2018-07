Mainz (ots) - Bitte geänderten Programmtext beachten!!



Samstag, 5. August 2018, 22:00 Uhr



Mozarts "Zauberflöte" aus Salzburg



Ein Klassiker und das Highlight der Salzburger Festspiele 2018: "Die Zauberflöte". Das ZDF zeigt die Höhepunkte der Neuinszenierung mit Klaus Maria Brandauer.



Für ihr Salzburg-Debüt hat sich Regisseurin Lydia Steier etwas Besonderes einfallen lassen: Klaus Maria Brandauer führt durch den Abend, in der Rolle eines Großvaters, der seinen Enkeln - den drei Knaben - Mozarts Singspiel als Gutenachtgeschichte erzählt.



Diese vier Personen sind eng miteinander verknüpft und fast durchgängig auf der Bühne präsent. Dadurch erhält Emanuel Schikaneders bekanntes Libretto vom jungen Prinzen Tamino, der Königin der Nacht, ihrer Tochter Pamina und dem Vogelfänger Papageno eine ganz neue Perspektive und einen noch märchenhafteren Charme. Aber was wäre die "Zauberflöte" ohne ihre Musik! Constantinos Carydis, hochgelobt für seine frischen Mozart-Interpretationen, dirigiert die Wiener Philharmoniker. Unter seiner musikalischen Leitung singen unter anderen Matthias Goerne (Sarastro), Christiane Karg (Pamina), Mauro Peter (Tamino) und Albina Shagimuratova (Königin der Nacht) die populären Arien der "Mutter aller Singspiele". Die Mischung aus prominenter Präsentation und den "Hits" verspricht ein ganz besonderer Glanzpunkt der diesjährigen Salzburger Festspiele zu werden.



