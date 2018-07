Zürich - Die Klimastiftung Schweiz mit ihrem Motto "Klima schützen. KMU stärken." feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Die Stiftung hat seit ihrer Gründung über 1'400 kleine und mittlere Unternehmen mit insgesamt 18 Millionen Franken Förderung für Energieeffizienz und Klimaschutz unterstützt. Damit wurden rund 580'000 Tonnen CO2 eingespart.

Weniger Energieverbrauch - dafür setzt sich die im Juli 2008 gegründete Klimastiftung Schweiz ein. Sie kommt damit auch dem Willen des Schweizer Stimmvolkes bei der Abstimmung zur Energiestrategie 2050 entgegen. Seit zehn Jahren engagiert sich nun die Klimastiftung Schweiz für den Klimaschutz und für starke KMU in der Schweiz und in Liechtenstein. "Unser Modell funktioniert", ist Gabriele Burn überzeugt. Die Bankexpertin präsidiert die Klimastiftung Schweiz seit Ihrer Gründung. Wir haben mit ihr eine Bilanz gezogen.

Klimastiftung Schweiz: 10 Jahre Klimastiftung Schweiz: Ein Grund zur Freude, auch für Sie als Präsidentin?

Gabriele Burn: Ja, es erfüllt mich mit Stolz, dass ich meinen Teil bei dieser wichtigen Stiftung beitragen darf.

Was hat Sie in den letzten 10 Jahren in Ihrer Tätigkeit als Präsidentin am meisten gefreut?

Als Finanzexpertin habe ich immer mit abstrakten Produkten und nackten Zahlen zu tun. Dank der Tätigkeit bei der Klimastiftung Schweiz kann ich meinen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgase leisten. Das freut mich und motiviert mich gleichermassen.

Auf welche Projekte sind Sie besonders stolz?

Die Projekte sind immer so gut wie die Personen, die sie entwickeln und umsetzen. Ich könnte Dutzende von Projekten nennen, die mich überzeugt haben. Ein aktuelles Beispiel: So hat die Luzerner Firma Good Soaps ein erstes palmölfreies Waschmittel auf Basis europäischer Pflanzenöle auf den Markt gebracht.

Was hat Ihre Freude getrübt?

Immer wieder wird mir aufs Neue vor Augen geführt, vor welchen grossen Herausforderungen unsere Wirtschaft beim Thema Klimawandel steht. Wir müssten noch viel mehr Projekte fördern können. Doch dazu fehlen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...