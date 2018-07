Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Woche ist geprägt von den Unternehmensberichten zum zweiten Quartal, aber auch von konjunktureller und geldpolitischer Seite gibt es einiges zu berichten. China, ein maßgeblicher Akteur in den internationalen Handelskonflikten, veröffentlicht Daten zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im zweiten Quartal - die USA, ein anderer maßgeblicher Akteur, folgen eine Woche später, und der Euroraum erst in der übernächsten Woche.

Der Handelskonflikt könnte auch bei der Kongress-Anhörung von Fed-Chairman Jerome Powell eine Rolle spielen, die am Dienstag beginnt. Sowohl BIP-Daten als auch Anhörung könnten allerdings die Erkenntnis bringen, dass vorerst weiter Unsicherheit über die konkreten Auswirkungen der Trumpschen Handelspolitik herrscht.

Chinas BIP war im ersten Quartal mit einer Jahresrate von 6,8 Prozent gestiegen - stärker als erwartet und stärker auch, als dies angesichts eines offiziell von der Regierung ausgegebenen Wachstumsziels von 6,5 Prozent "nötig" gewesen wäre. In China ist das Wachstum zumindest laut den berichteten Zahlen wenig schwankungsanfällig und orientiert sich in der Regel am Wachstumsziel für das Gesamtjahr.

Chinas BIP-Wachstum dürfte sich im 2Q etwas abgeschwächt haben

Aber auch fundamental gesehen gäbe es gute Gründe, für das zweite Quartal eine leichte Abschwächung des Wirtschaftswachstums zu erwarten: Der Staat will die stark gestiegene Verschuldung eindämmen, die Kreditvergabe steigt langsamer, zuletzt ist sie sogar gefallen. Das bremst den Überschwang am Immobilienmarkt und damit auch die Bauinvestitionen.

Der Handelskonflikt mit den USA dürfte sich in den BIP-Daten noch nicht niedergeschlagen haben und auch künftig eine verglichen mit binnenwirtschaftlichen Faktoren untergeordnete Rolle spielen, meint die Commerzbank. Sie ist der Ansicht, dass die Einfuhrzölle die US-Unternehmen stärker treffen werden als die chinesischen Unternehmen, unter anderem, weil in den in China gefertigten Waren zu einem nicht unbeträchtlichen Teil in den USA erbrachte Vorleistungen stecken. Die Regierung wird die BIP-Daten am Montag um 4.00 Uhr veröffentlichen.

Powell hat bereits vor negativen Folgen des Handelskriegs gewarnt

Die US-Notenbank dürfte sich zu diesem Thema intern schon viele Gedanken gemacht haben, auch wenn ihr Chef Jerome Powell in Sachen Handelspolitik Neutralität demonstriert. In einem Radiointerview sagte Powell am Donnerstag, die Auswirkungen auf den Zinskurs der Fed seien sehr schwer abzuschätzen. Generell seien höhere Zölle aber nicht gut für die Wirtschaft. Im schlimmsten Fall könnten sie zu einer Situation führen, in der die Inflation steige und das Wachstum abnehme, sagte Powell.

Nach Einschätzung von Ökonomen können höhere Zölle und andere Handelshemmnisse einerseits die Wirtschaftsaktivität beeinträchtigen, andererseits aber wegen der Weitergabe der Zölle an Kunden und wegen einer zunehmenden Abschottung der Unternehmen vor ausländischen Wettbewerbern zu höheren Preisen führen.

Derzeit scheint die Fed ihr Inflationsziel erreicht zu haben: Sowohl der Preisindex der privaten Konsumausgaben als auch der Verbraucherpreisindex steigen mit Jahresraten von mehr als 2 Prozent. Die Powell-Anhörung im Bankenausschuss des US-Senats beginnt am Dienstag (16.00 Uhr) und wird am Mittwoch zur gleichen Zeit im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses fortgesetzt.

Konjunkturdaten aus den USA und Deutschland

Auch Konjunkturdaten aus den USA gibt es in der Woche: Die Einzelhandelsumsatzzahlen für Juni am Montag (14.30 Uhr) und die Daten zu Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung im Juni am Dienstag (15.15 Uhr).

Wichtigster Termine aus deutscher Sicht ist die Veröffentlichung von Daten zum Auftragsbestand und den Auftragsreichweiten der Industrie im Mai am Mittwoch (8.00 Uhr).

