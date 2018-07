Wien (www.anleihencheck.de) - Obwohl die Aktivität am EUR-denominierten Credit Primärmarkt gestern überschaubar war, wurden im Juli bereits 53 Emissionen verzeichnet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Davon seien aktuell 32 und somit rund 60,4% mit einem konstanten bzw. engeren Spread quotiert worden. Ungeachtet dessen habe die vorgestern von K+S begebene Senior Anleihe (6J EUR 600 Mio.) eine Spread Ausweitung um 11 BP verzeichnet. Toronto-Dominion Bank habe eine 5-jährige Anleihe im Volumen von EUR 1,5 Mrd. bei MS+38 BP und einem Rating von Aa2/AA- platziert. Ebenfalls in der Bankenbranche habe Westpac Banking Corporation eine Dual Tranche Emission (Tranche A: EUR 650 Mio., 5J, MS+50 BP; Tranche B: EUR 850 Mio., 10J, MS +62 BP) mit einem erwarteten Rating von Aa3/AA- platziert. Kongsberg Actuation habe die angekündigte Anleihe (7NC3, EUR 275 Mio., Kupon 5,0%, erw. Rating Ba3/BB-) gepreist. Zudem habe Moody's das Rating von Jaguar Land Rover Automotive von Ba1 auf Ba2 gesenkt. (13.07.2018/alc/a/a) ...

