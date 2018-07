Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die US-Verbraucher zeigen sich mit Blick auf die bis zuletzt positive Entwicklung der US-Konjunktur, die gute Lage am heimischen Arbeitsmarkt, die stabile Lohndynamik und das trotz der Leitzinserhöhungen der US-Notenbank weiterhin günstige Zinsumfeld anhaltend optimistisch in Bezug auf die wirtschaftliche Lage und die weiteren Perspektiven, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...