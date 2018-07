Fundamental: Während US-Präsident Donald Trump am Mittwoch mit der Androhung neuer Zölle gegen China die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt hatte, entspannte sich die Lage am Donnerstag, indem auf Berichte verwiesen wurde, wonach beide Seiten am Verhandlungstisch eine Lösung suchen würden. Daneben gab es keine neuen Aussagen zu den Zollproblemen zwischen den USA und der EU, aber die in Aussicht gestellten Zölle auf den EU-Import von Autos und Autoteilen in die USA könnte die Palladium-Nachfrage belasten.

Technisch: Nach dem Zwischenhoch von Anfang Juni bei 1031 US-Dollar kehrte der Palladiumpreis wieder zu seiner übergeordnet bestehenden Richtung zurück und fiel schnell unter die Marke von 960 US-Dollar, die sich in den letzten Wochen als ein Widerstand für die Notierungen nach oben beweisen konnte. Auf der Unterseite hielt sich der Palladiumpreis ...

