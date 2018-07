Die Gesellschaft in Übersee geht auch an den Investor Golden Square Capital, der zuvor bereits die deutsche Mutter übernommen hat. Das Insolvenzverfahren nach Chapter 11 für die Schletter Inc. ist damit abgeschlossen.Nachdem zu Monatsbeginn die deutsche Muttergesellschaft den erfolgreichen Abschluss der finanziellen Sanierung und damit ein Ende des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung melden konnte, ist nun auch die Restrukturierung des US-Tochter von Schletter abgeschlossen. In dieser Woche sei die Schletter Inc., die künftig unter dem Namen Schletter NA Inc. firmiert, an den neuen Eigentümer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...