Immer mehr Deutsche sind erwerbstätig, gleichzeitig suchen über fünf Millionen noch einen Job. Das liegt vor allem am Zweiterwerb.

Die Arbeitskraft in Deutschland wird knapper - aber noch gibt es ein erhebliches Potenzial von Menschen, die gern mehr arbeiten würden. Knapp 5,1 Millionen Männer und Frauen im Alter zwischen 15 und 74 Jahren wollten im vergangenen Jahr mehr tun, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden berichtete.

Allerdings waren das 373.000 Personen oder 6,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, weil ...

