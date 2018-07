Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen. Im Mittagshandel legte der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,26 Prozent auf 163,11 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 0,32 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone kam es zu einem breitangelegte Rückgang der Renditen.

Nach einem impulsarmen Handelsauftakt konnte der Bund-Future im Verlauf des Vormittagshandels trotz einer vergleichsweise guten Investorenstimmung zulegen. Kurz vor dem Wochenende hätten sich Anleger am deutschen Rentenmarkt noch einmal eingedeckt, hieß es von Marktbeobachtern.

Im Verlauf der Handelswoche hatte die Sorge vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China für Unruhe an den Finanzmärkten gesorgt und die Kurse der vergleichsweise sicheren Bundesanleihen gestützt. Zuletzt hatte sich die Lage aber wieder etwas entspannt, nachdem sowohl die USA als auch China ihre Bereitschaft zu Handelsgesprächen signalisiert hatten.

Im weiteren Tagesverlauf stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag dürften Wirtschaftsdaten aus den USA in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Konsumlaune der Amerikaner./jkr/tos/fba

