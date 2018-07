Mainz (ots) -



"Die Angst nimmt mir mein Leben", sagt Jeanette, die seit Jahren nicht mehr alleine aus dem Haus gegangen ist. Jeder Achte in Deutschland erkrankt im Laufe seines Lebens an einer Angststörung. "37°" begleitet am Dienstag, 17. Juli 2018, 22.15 Uhr im ZDF, Ex-Jupiter-Jones-Sänger Nicholas sowie Jeanette und Petra, die mit der psychischen Erkrankung leben. Welche Auswirkungen das auf ihren Alltag hat, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt und wie schwer der Kampf für die Betroffenen sein kann, zeigt Autor Broka Herrmann in der ZDF-"37 Grad"-Dokumentation "Nur keine Panik! Leben mit Angststörungen".



Gartenarbeit, mit den Hunden rausgehen, einkaufen oder zur Therapie gehen - ohne ihren Ehemann geht für die knapp 50-jährige Jeanette gar nichts. Sie leidet an einer generalisierten Angststörung, ein normaler Alltag ist für sie undenkbar. Die Kamera begleitet sie dabei, wie sie versucht, zum Friseur zu gehen oder mit ihrer Tochter ein Wellnessbad zu besuchen.



Auch das Leben von Petra ist geschrumpft auf die Größe ihrer Wohnung. Seit Jahren kann sie sie nicht mehr alleine verlassen. Autolärm, Menschen auf der Straße oder im Supermarkt versetzen sie in Panik mit Herzrasen, Atemnot, hohem Puls und Schwindel. Mithilfe einer Therapie stellt sie sich den angstbesetzten Situationen - mit erstaunlichen Erfolgen.



Seit dem Tod seiner Mutter ist auch Ex-Jupiter-Jones-Sänger Nicholas von der Krankheit betroffen. Jahrelange Therapien, monatelange Klinikaufenthalte und Psychopharmaka waren nötig, um ihn wieder lebenstüchtig zu machen. Er plädiert dafür, Therapieplätze auszubauen, um angstgestörte Menschen schneller in Behandlung zu bringen. Dass der Sänger heute in der Lage ist, mit seiner neuen Band Von Brücken wieder starten zu können, dazu brauchte es allerdings zusätzlich gute Freunde.



