FRANKFURT (Dow Jones)--Das Bundeskartellamt hat die Freigabe für die geplante Übernahme der restlichen 40 Prozent der Anteile an der Deutsche Giessdraht GmbH durch die Aurubis AG erteilt. Nach der Zustimmung der Wettbewerbsbehörde werde der Abschluss der Transaktion nun Ende Juli erfolgen, teilte der Kupferproduzent mit.

Aurubis und die Codelco Kupferhandel GmbH (Codelco Kupferhandel) hatten am 19. Januar 2018 einen Kaufvertrag zur Übernahme aller Anteile an Deutsche Giessdraht durch Aurubis geschlossen. Über den Kaufpreis war Stillschweigen zwischen den Parteien vereinbart worden. Bislang hielt Aurubis 60 Prozent und Codelco Kupferhandel 40 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen.

Deutsche Giessdraht fertigt jährlich rund 240.000 Tonnen Kupfer-Gießwalzdraht und beschäftigt rund 110 Mitarbeiter.

July 13, 2018

