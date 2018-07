Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der UniNordamerika (ISIN DE0009750075/ WKN 975007) bietet einen einfachen Zugang zu einem konzentrierten Portfolio aus den erfolgversprechendsten Titeln am nordamerikanischen Aktienmarkt, so die Experten von Union Investment.Dabei liege der Fokus auf den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus könne das Fondsmanagement auch Chancen in den Aktienmärkten von Kanada und Mexiko nutzen. Diese würden allerdings eine untergeordnete Rolle einnehmen. Das Kanada-Gewicht bewege sich aktuell bei etwa 5 Prozent, wohingegen mexikanische Titel nicht allokiert seien. Der Fonds konzentriere sich in seiner Anlagestrategie auf Large-Cap Titel, also auf etablierte Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung, mische aber auch Unternehmen mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung bei. Dabei verfolge das Management einen Blend-Ansatz mit der Möglichkeit gleichzeitig in Unternehmen zu investieren, die den Fokus auf Wachstum (Growth-Style) oder auf laufend hohe Erträge beispielsweise in Form von Dividenden legen würden (Value-Style). Da der UniNordamerika überwiegend in den US-Aktienmarkt investiere, würden Anlagen vornehmlich auf US-Dollar-Basis erfolgen. Investoren würden dadurch die Möglichkeit erhalten, an der Entwicklung der Weltreservewährung teilzuhaben. Eine Währungssicherung sei nicht vorgesehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...