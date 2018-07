Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach einem Investorentreffen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Nach der Übernahme des Saatgutriesen Monsanto habe er in den Gesprächen einen guten Eindruck von der Situation am US-Agrarmarkt bekommen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei davon auszugehen, dass 2018 für Monsanto insgesamt solide verlaufen werde. Seine vorsichtige Haltung zum Agrarmarkt behalte er aber bei./tih/la Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2018-07-13/14:19

ISIN: DE000BAY0017