Die WM steuert aufs Finale zu und der DAX hat sich vor dem Wochenende relativ erholt gezeigt. Was könnte die Laune des Leitindex eintrüben und wie sieht es an den Märkten der beiden WM-Finalisten Frankreich und Kroatien aus? Marktexperte Chris Zwermann von Zwermann Financial zeigt, wo schon Vorschusslorbeeren verteilt wurden und welche Reaktionen an den Märkten je nach Ausgang des Spiels möglich wären. Außerdem in der Sendung: der Blick auf DAX, S&P 500, Öl (Brent), Nikkei und USD/JPY.