Investieren in die Zukunft der UnterhaltungDie 80er und 90er - das waren noch Zeiten. Niemals war und niemals wird die Musik je wieder besser sein (Backstreet's back, alright!). Das TV-Programm wollte genossen werden, denn irgendwann war Sendeschluss. Im deutschen Fernsehen hatten Nachteulen bis 1994 die Wahl zwischen Testbild oder nächtlicher Autofahrt mit dem ZDF durch Deutschland.Bewegtbild? Läuft.Das ist nicht einmal 25 Jahre her - und deutlich Schnee von gestern. Denn die Medienlandschaft hat sich mit der Digitalisierung rasant verändert. Das Angebot ist so vielfältig wie der Nutzer selbst. Entertainment und Information gibt's immer und überall. Klar ist, Fernsehen ist nicht tot. Das Gros der deutschen Haushalte besitzt auch heute noch ein TV-Gerät - und es wird genutzt. Wenn auch nicht unbedingt nur für das klassische 20:15 Uhr Hauptabendprogramm. Internet-TV oder Video on Demand komplementieren das Angebot."Aus einem großen Markt kann durchaus in naher Zukunft nur noch eine Nische werden. Diese kann jedoch ebenfalls profitabel sein - ein gutes Beispiel ist die Schallplatte als Unterhaltungsmedium. Sie ist nie ganz verschwunden und es gibt Unternehmen, die daran ganz gut verdienen."wikifolio-Traderin Sandra Kunze ("SandraKunze")Selbst die rasante Verbreitung von mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets hat bislang die Bedeutung stationärer Geräte nicht sonderlich gemindert: 85 Prozent der Deutschen verwenden laut dem "Media Activity Guide" des Werbevermarkters SevenOne Media das Smartphone. 2014 waren es demnach nur knapp 60 Prozent. Das TV-Gerät wird derweil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...