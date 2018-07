ad pepper media International N.V. setzt Geschäftsentwicklung mit robustem Wachstum und verbessertem EBITDA planmässig fort DGAP-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis ad pepper media International N.V. setzt Geschäftsentwicklung mit robustem Wachstum und verbessertem EBITDA planmässig fort 13.07.2018 / 17:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nürnberg, Amsterdam, 13. Juli 2018 ad pepper media International N.V. erzielte in den ersten sechs Monaten 2018 Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 18.095. Auf vergleichbarer Basis beträgt das Umsatzwachstum der Gruppe somit 22,1 Prozent (H1 2017: TEUR 14.818). Die größte Dynamik der Geschäftsentwicklung zeigte weiterhin die auf Lead-Generierung und Zielgruppentargeting spezialisierte Performance Agentur ad pepper media. Das Wachstum dieses Segments betrug im ersten Halbjahr 56,1 Prozent, damit stieg der Umsatz auf TEUR 5.011 (H1 2017: TEUR 3.209). Die Performance Marketing Agentur ad agents setzt weiterhin erfolgreich auf Amazon Services und konnte um 22,0 Prozent auf TEUR 8.512 zulegen (H1 2017: TEUR 6.979). Unser Affiliate-Netzwerk Webgains verzeichnete aufgrund reduzierter Werbeausgaben im abgelaufenen Halbjahr u.a. seitens eines Grosskunden dagegen einen leichten Umsatzrückgang (auf vergleichbarer Basis) von TEUR -57 bzw. -1,2 Prozent (währungsbereinigt: +1,9 Prozent). Die Bruttomarge der Gruppe stieg im ersten Halbjahr 2018 um TEUR 737 auf TEUR 9.401 bzw. 8,5 Prozent. Das Segment ad pepper media wuchs dabei besonders dynamisch mit TEUR 619 (+39,5 Prozent); ad agents verzeichnete ein Bruttomargenplus von TEUR 164 (+6,9 Prozent). Die Bruttomarge des Segments Webgains war mit TEUR -118 bzw. -2,6 Prozent leicht rückläufig (währungsbereinigt: +0,3 Prozent). Die operativen Kosten der Gruppe stiegen im Wesentlichen aufgrund von höheren Personalaufwendungen auf TEUR 8.962 (H1 2017: TEUR 8.363). 217 Mitarbeiter waren in der ad pepper-Gruppe beschäftigt, 29 mehr als am Stichtag des Vorjahres. Mit einem EBITDA der Gruppe von TEUR 602 konnte ein gegenüber dem Vorjahr um 20,4 Prozent gesteigertes Ergebnis erzielt werden (H1 2017: TEUR 500). Die Segment-EBITDA's betragen dabei für ad agents TEUR 155 (H1 2017: TEUR 462) und für Webgains TEUR 169 (H1 2017: TEUR 396). ad pepper media erzielte ein EBITDA von TEUR 1.010 (H1 2017: TEUR 657); es ist das höchste je erreichte Ergebnis dieses Segments. Die liquiden Mittel (einschließlich Wertpapierbeständen zum beizulegenden Zeitwert) stiegen im Vergleich zum Ende der Vorjahresperiode deutlich auf TEUR 20.760 (30. Juni 2017: TEUR 18.404). Bankverbindlichkeiten bestehen weiterhin nicht. Der Bericht für die ersten sechs Monate 2018 wird am 21. August 2018 veröffentlicht. Kennzahlen (vorläufig, ungeprüft) H1/2018 gegenüber H1/2017: H1 2018 H1 2017 % Umsatz TEUR 18.095 33.796* -46,5 Bruttomarge TEUR 9.401 8.664 8,5 EBITDA TEUR 602 500 20,4 EBIT TEUR 439 301 45,8 EBT TEUR 494 293 68,4 Liquide Mittel** TEUR 20.760 18.404 12,8 * Auf vergleichbarer Basis, d.h. bei Anwendung des IFRS 15 auf den entsprechenden Vorjahreszeitraum, beträgt der Umsatz der Vorjahresperiode TEUR 14.818 und das Umsatzwachstum der Gruppe 22,1 Prozent. ** einschließlich Wertpapierbestände Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com www.adpeppergroup.com 13.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ad pepper media International N.V. Frankenstrasse 150 C 90461 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 911 9290570 Fax: +49 911 929057-157 E-Mail: ir@adpepper.com Internet: www.adpeppergroup.com ISIN: NL0000238145 WKN: 940883 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 704573 13.07.2018 CET/CEST

