Mindbreeze, ein international führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services für Information Insight und angewandter künstliche Intelligenz mit Fokus auf Wissensmanagement für internationale Kunden, wurde als Leader im 2018 Gartner Magic Quadrant for Insight Engines 2018 positioniert und erreichte in der Kategorie "Ability to Execute" die höchste Positionierung. Im Rahmen einer weltweiten Marktanalyse bewertete das Analystenhaus 13 verschiedene Anbieter.

"Das Verstehen der Bedeutung vorhandener Informationen im Unternehmen hat einen sehr hohen Stellenwert für unsere Kunden. Mindbreeze InSpire nutzt künstliche Intelligenz, um Erkenntnisse und Antworten aus diesen zu liefern und nicht, um noch mehr Daten zu produzieren. Nachdem ich den aktuellen Gartner Magic Quadrant gesehen hatte, dachte ich ‚FANTASTISCH'. Die beste Positionierung was die Umsetzungsfähigkeit betrifft genau das unterschiedet uns auch von unseren Mitbewerbern. Grund dafür ist, dass wir entschieden haben uns vor allem auf Produktinnovationen und nicht auf langlaufende Projektanpassungen zu konzentrieren. Wir bieten sowohl Appliances als auch Cloud-Services mit der gleichen herausragenden Benutzerfreundlichkeit. Es freut mich sehr nun auch zu sehen, dass Analysten wie Gartner unsere Erfahrungen im Markt mit unseren sensationellen Kunden, den Wert unserer Innovationen und vor allem unser erstklassiges AI-Team würdigen. Kurz gesagt, Mindbreeze InSpire ist eine flexible, hochwertige Insight Engine zu einem fairen und kalkulierbaren Preis, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Unternehmensziele in einer Welt voll von riesigen Datenmengen rasch, effizient und ohne die Notwendigkeit langfristiger Projekte zu bewältigen.", erklärt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze.

Gartner Inc., Magic Quadrant for Insight Engines, Stephen Emmott, Whit Andrews, Svetlana Sicular, 11. Juli 2018

Gartner Disclaimer

Gartner befürwortet keinen der Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in ihren Forschungsberichten beschrieben werden, und empfiehlt Technologieanwendern auch nicht, sich in ihrer Auswahl auf jene Anbieter mit der höchsten Wertung oder anderen Auswahlkriterien zu beschränken. Die Gartner-Forschungspublikationen spiegeln die Ansichten von Gartners firmeneigenem Forschungsbereich wider und sollten daher nicht als Tatsachenbehauptung verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung für diese Studie ab. Neben der Mängelgewährleistung betrifft dies auch die Gewährleistung zur Eignung für bestimmte Zwecke.

Mindbreeze ist ein rasch wachsender und international führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services für Enterprise Search, angewandte künstliche Intelligenz und Wissensmanagement. Das globale Partnernetzwerk ermöglicht eine zeitzonenunabhängige Kundenbetreuung. weltweit.

