Dividenden sind in meinen Augen eine tolle Sache. Sie können einem helfen ein zusätzliches Einkommen aufzubauen oder aber eine drohende Rentenlücke etwas zu kompensieren. Vor allem in Zeiten niedriger Zinsen dürften viele defensiv angehauchte Investoren außerdem nicht auf die Ausschüttungen verzichten wollen. Was man jedoch nicht vergessen sollte, ist, dass auch die Dividendenrendite letztlich eine fundamentale Kennzahl zur Bewertung eines Unternehmens ist. Dementsprechend sollte man gerade bei hohen Dividendenrenditen aufpassen, dass man aus diesen Zahlen die richtigen Rückschlüsse zieht. Lass mich dir im Folgenden daher ein wenig dabei helfen, das Analysekriterium der Dividendenrendite ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...