Nach Schüssen in der Nähe des Präsidentenpalastes detonieren in der somalischen Hauptstadt zwei Autobomben. Die Al-Shabaab-Miliz bekennt sich.

In der somalischen Hauptstadt Mogadischu hat es zwei schwere Explosionen gegeben. Außerdem waren am Samstagmittag in der Nähe des Präsidentenpalastes Schüsse zu hören. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...