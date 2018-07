Die US-Justiz belastet das große Gipfeltreffen von Trump und Putin. Und Russlands Einmischung in US-Wahlen ist nur einer von vielen Konfliktpunkten.

Helsinki - die friedliche Hauptstadt des neutralen Finnlands war sorgfältig als Ort des Treffens von Wladimir Putin und Donald Trump in höchst aufgeladenen Zeit ausgesucht worden. Doch mit dem Frieden ist es nicht weit her: Der Gipfel zwischen den beiden mächtigsten Männern der Welt wird überschattet von jüngsten Anklagen in den Russland-Untersuchungen der US-Justiz.

Als Präsident Trump außer Landes war, legte das Justizministerium in Washington am Freitag neue Untersuchungsergebnisse auf den Tisch: Hinter den Hackerangriffen auf die US-Demokraten im Wahlkampf 2016 steckte demnach Russland - und nicht irgendwelche Computerfreaks, sondern der Militärgeheimdienst GRU. Es ist ein weiteres, fast untrügliches Zeichen, dass Wladimir Putin mit seinem langen Arm das Herz der US-Demokratie erreicht haben könnte.

Trump versuchte zwar am Samstag, jegliche Verantwortung von sich zu weisen. Schließlich beträfen die Vorgänge die Amtszeit seines Vorgängers Barrack Obama, twitterte der US-Präsident. Doch da Thema wird ihn nach Helsinki begleiten. US-Senator John McCain rief Trump bereits dazu, Putin wegen der mutmaßlichen russischen Einmischung zur Rede zu stellen. Ansonsten sollte der für Montag in Helsinki geplante Gipfel von Trump und Putin gar nicht erst stattfinden.

Dabei war auch ohne die neuesten Erkenntnisse von Sonderermittler Robert Mueller die Besorgnis vor dem Gipfel schon groß - unter anderem wegen der besonderen Persönlichkeiten, die da an der Spitze der beiden größten Atommächte der Welt aufeinandertreffen.

Trump, ...

